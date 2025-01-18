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Шесть признаков в ногах предупреждают о заболевании артерий

Шесть проблем с ногами предупреждают о заболевании артерий
6 проблем с ногами предупреждают о заболевании
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Некоторые симптомы боли в ногах могут указывать на высокий уровень холестерина, который способен блокировать кровоток в артериях. Это состояние увеличивает развитие сердечных приступов и инсультов, отметили эксперты Национальной службы здравоохранения Англии.

Высокий уровень холестерина может привести к заболеванию периферических артерий. Оно возникает, когда жировые отложения в артериях препятствуют кровоснабжению мышц ног. В результате в нижних конечностях могут появиться следующие симптомы:

  • сильная боль в ногах, которая возникает во время ходьбы и обычно проходит после нескольких минут отдыха;
  • выпадение волос;
  • онемение и слабость;
  • незаживающие язвы;
  • изменение цвета кожи на ногах, например, она становится бледнее, чем обычно, или синеет;
  • истощение мышц.
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