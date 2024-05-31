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Учёные выяснили, какие питательные вещества тормозят старение мозга

Учёные выяснили, какие питательные вещества тормозят старение мозга
Эти питательные вещества тормозят старение мозга
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Команда учёных из Университетов Небраски-Линкольна и Иллинойса обнаружила профиль питательных веществ, которые замедляют старение мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.

Эксперты работали с группой из 100 когнитивно здоровых людей в возрасте от 65 до 75 лет. Они собрали кровь у участников, чтобы измерить биомаркеры питательных веществ, провели МРТ-сканирование и ряд когнитивных тестов. Учёные также попросили участников заполнить анкеты, в которых были собраны демографические данные, информация об уровнях активности и размерах тела.

Изучая когнитивные данные, авторы обнаружили два типа старения мозга: более медленное, чем принято, и ускоренное. Они выявили определённый профиль питания, явно связанный с людьми с более медленным старением мозга. В частности, у них в крови был хороший уровень жирных кислот, каротиноидов, холина, двух форм витамина Е и антиоксидантов. Это пищевой профиль, который соответствует средиземноморской диете.

Мы выходим за рамки простого измерения когнитивных функций с помощью традиционных нейропсихологических тестов. Вместо этого мы одновременно изучаем структуру, функции и метаболизм мозга, демонстрируя прямую связь между этими свойствами и когнитивными способностями. Более того, мы показываем, что эти свойства мозга напрямую связаны с диетой и питанием.
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