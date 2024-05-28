Учёные заявили об опасности жарких ночей для здоровья

Учёные из Мюнхенского университета имени Гельмгольца и университетской больницы Аугсбурга обнаружили, что ночная жара значительно увеличивает риск инсульта. Они призывают разработать профилактические меры, которые позволят защитить население от опасных последствий изменения климата.

В своём исследовании, опубликованном в European Heart Journal, авторы проанализировали данные университетской больницы Аугсбурга. Отделение неврологии собрало информацию примерно об 11 тыс. инсультов за 15 лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сильная жара ночью увеличивает риск инсульта на 7%. Причём в особой опасности пожилые люди и женщины.

Учёные планируют применить свои выводы в практических условиях. Сейчас они работают над рекомендациями для государственных стратегий адаптации и городского планирования. Цель состоит в том, чтобы защитить население от воздействия ночной жары.

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