Том Брэди похвастался шикарным видом на закат со своего заднего двора

Том Брэди уже неоднократно делился снимками интерьера своего роскошного дома в Майами, а теперь показал, какие невероятные виды на закат открываются прямо с его заднего двора.

У себя в блоге он опубликовал живописные снимки красного заката. Брэди отметил, что бассейн – его любимое место на территории дома. К организации пространства для отдыха Том подходил с особой тщательностью.

Том Брэди Фото: Из личного архива Тома Брэди

Дом там, где сердце, — подписал кадры Брэди.

Спортсмен стал обладателем шикарного дома после развода с Жизель Бюндхен. Бывшие супруги вместе занимались ремонтом и продумывали дизайн интерьера. Сейчас Брэди живёт в особняке один, а периодически к нему приезжают в гости сыновья Бенджамин и Джек, а также дочь Вивиан.

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