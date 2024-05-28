Селин Дион рассказала, как сыновья помогают ей бороться с тяжёлым недугом

56-летняя Селин Дион в скором времени выпустит документальный фильм, в котором расскажет о своей борьбе с синдромом скованного человека. Пока в Сети появился только трейлер, в котором звезда поделилась своими мыслями о том, как дети помогают ей держаться, несмотря на недуг.

У Селин Дион есть трое сыновей: Рене-Шарль (23 года), а также близнецы Эдди и Нельсон (13 лет). По словам звезды, только дети видели все эмоции, которые она переживает с самого начала борьбы за здоровье. Артистка отметила, что долго не решалась на то, чтобы снять документальный фильм и открыться миру, поскольку часто сталкивалась с ложью в СМИ.

Селин Дион с сыновьями и Миком Джаггером Фото: Из личного архива Селин Дион

Я должна была объяснить детям, что нельзя верить всему, что они видят и слышат, — объяснила Дион.

По словам Селин, сыновья по-взрослому отнеслись к происходящему с ней. Ребята стараются оберегать маму от негативных эмоций, а также делают всё, чтобы поднять ей настроение. Нет сомнений, что с такой поддержкой Дион сможет как можно дольше твёрдо стоять на ногах.

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