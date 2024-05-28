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После рекордных холодов в Москву придёт аномальная жара

В Москву идёт аномально жаркая погода. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Температура воздуха достигнет максимальных значений в середине недели. В среду, четверг, а также пятницу в столице столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. В субботу днём метеорологи обещают +23…+28 градусов.

По данным синоптиков, среднесуточная температура будет превышать норму на 4–5 градусов.

Что касается осадков, то небольшие кратковременные дожди ожидаются в конце недели: в пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня.

В Гидрометцентре призвали москвичей защищаться от солнца в такую погоду.

Обращаем внимание на то, что индекс УФ-облучённости в середине дня будет достигать высоких значений. Следует соблюдать меры предосторожности и позаботиться о защите от прямых солнечных лучей.

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