Мама Бейонсе — о детстве звезды: над ней постоянно издевались

Трудно в это поверить, но в жизни звезды было слишком много боли. Мама Бейонсе Тина Ноулз вспомнила школьные годы дочери. Женщина рассказала, что из-за слишком мягкого характера и желания дружить будущая певица часто оказывалась в неприятных ситуациях. Одноклассники и соседские дети часто смеялись над ней и отказывались принимать в свои компании.

Бейонсе была очень застенчивой. Над ней постоянно издевались, однако она никогда не оставалась в стороне, если обижали кого-то другого. Я невероятно горжусь ей, — призналась Ноулз.

А вот младшая сестра Бейонсе Соланж была активисткой. Она часто принимала участие в школьных мероприятиях, была заводилой среди сверстников и всегда оказывалась в центре внимания.

Каждый ребёнок — индивидуальность. Они все невероятно особенные. Мои дочери по-разному справились с этим периодом. Изучайте характер своих детей и уважайте их, — посоветовала Тина.

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