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Дженнифер Энистон показала идеальный пресс и подтянутые бицепсы после тренировки

Дженнифер Энистон показала идеальный пресс и подтянутые бицепсы после тренировки
Дженнифер Энистон
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Звезда «Друзей» тренируется трижды в неделю. Спорт и правильное питание уже давно являются неотъемлемой частью жизни 55-летней Дженнифер Энистон. Актриса часто делится с поклонниками любимыми упражнениями и результатами тренировок, показывая их в социальных сетях.

Недавно Дженнифер похвасталась идеальным прессом и показала, как выглядят её пресс и руки благодаря регулярным занятиям. Отжимания, подтягивания и другие упражнения помогли ей подтянуть мышцы и сделать их более рельефными. На фото Энистон позировала со своим тренером.

Дженнифер Энистон на тренировке

Дженнифер Энистон на тренировке

Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон

Поклонники актрисы отметили, что даже после тренировки в зале она выглядит невероятно женственно. Некоторые подписчики Энистон даже решили взять с неё пример и записались на тренировку – подтянутая фигура звезды действительно вдохновляет на то, чтобы взять себя в руки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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