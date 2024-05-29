Самый богатый в мире ресторатор Гай Фиери рассказал, как похудел на 14 кг

Новые снимки звезды поразили его поклонников. Известный шеф-повар и ресторатор начал заниматься здоровьем несколько лет назад. 56-летнему Гаю Фиери удалось сбросить почти 14 килограммов. Он рассказал о своих секретах похудения в новом интервью.

По словам шеф-повара, приводить себя в форму ему удаётся благодаря специальной программе, разработанной тренером Скоттом Батлером. В неё входят не только тренировки, но также сауны, ледяной душ, а также интервальное голодание. Фиери отметил, что привыкать к новому образу жизни ему долго не пришлось.

Гай Фиери Фото: Jesse Grant/Getty Images/из личного архива

Шеф подчеркнул, что является противником жёстких запретов в питании. Ограничивать себя в потреблении любимых блюд он не стал, однако уменьшил объём порции. При этом Фиери не старается перегружать себя тренировками. Занятия с канатами, мячами, приседания и жимы повар выполняет несколько раз в неделю, давая себе время на отдых.

Взяться за себя Фиери решил в 2018 году. Тогда шеф стал замечать, что мучается от одышки даже во время простых действий. На то, чтобы выработать подход, у Гая ушло два года, однако он оказался максимально эффективным.

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