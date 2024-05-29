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Титулованные спортсмены впервые сразились с нейросетью в новом шоу «Титаны»

Титулованные спортсмены впервые сразились с нейросетью в новом шоу «Титаны»
Шоу «Титаны»
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99 титулованных спортсменов пришли показать свои силы на шоу по правилам искусственного интеллекта. В воскресенье состоялась премьера проекта «Титаны». Участникам шоу, среди которых титулованные атлеты и чемпионы, предстоит выполнить десятки заданий, придуманных нейросетью.

В первом испытании титанам нужно было как можно дольше провисеть на металлических брусьях. Первой с дистанции сошла самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина. А второй в воду спрыгнула Анна Гуляева – девушке удалось провисеть на брусьях почти три минуты.

Анна Гуляева

Анна Гуляева

Фото: Кадр из видео ТНТ

Я не расстроилась, что покинула проект после первого же испытания. Потому что моё здоровье мне дороже, – прокомментировала свою неудачу Анна.

Также по результатам испытания проект покинули Ариадна Тишова, Александр Михайлин, Андрей Мельников, Анастасия Тукмачёва, Дарья Плужникова, Роман Павлюченко и блогер Лео. Новые выпуски шоу будут выходить каждую неделю на телеканале ТНТ.

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