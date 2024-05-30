Бег так же эффективен при тревоге и депрессии, как и антидепрессанты

Депрессию и тревогу часто лечат антидепрессантами, однако учёные из Амстердамского университета обнаружили, что бег так же эффективен при лечении этих состояний. При этом, в отличие от антидепрессантов, беговая терапия даёт дополнительную пользу для здоровья.

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Affective Disorders, авторы изучили состояние в общей сложности 141 человека в возрасте от 18 до 70 лет с депрессией или тревожными расстройствами. 45 участников получали в качестве лечения специальный препарат. Остальные 96 добровольцев были распределены в беговую группу: они бегали по 45 минут два-три раза в неделю на протяжении 16 недель.

Анализ показал, что показатели ремиссии на 16-й неделе были одинаковыми для обоих методов лечения. Однако бег оказывал дополнительное положительное влияние на физическое здоровье. Такая терапия также повлияла на вес, окружность талии, систолическое и диастолическое артериальное давление, а также на сердечный ритм.

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