Она не умеет стареть: Вера Вонг поразила Сеть фотографиями в купальнике

Сложно поверить в то, что звезде уже 74 года. Вера Вонг продолжает сражать наповал. Дизайнер уже далеко не юная девушка, однако это нисколько не мешает ей оставаться стройной и выглядеть так, будто буквально вчера ей исполнилось 30. Новые фотографии Вонг в купальнике произвели большой фурор среди пользователей Сети.

У себя в блоге дизайнер опубликовала кадры в белоснежном образе, в котором она провела время у бассейна. Вонг в очередной раз доказала, что у красоты и любви к себе нет возраста.

Вера Вонг Фото: Из личного архива Веры Вонг

Неоднократно в сторону дизайнера случались выпады от недоверчивых пользователей Сети. Многие из них уверены, что Вере не может быть за 70 лет. В ответ на подобные предположения дизайнер лишь смеётся и отмечает, что дело только в том, что люди привыкли вешать ярлыки.

Я думаю, просто у людей есть представление о том, как сегодня выглядят 70-летние. У меня очень много друзей в возрасте от 65 до 70 лет, которые выглядят потрясающе. И это просто прекрасно. Я надеюсь, что постепенно каждый это поймёт, — рассуждала дизайнер.

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