Миллиардер из США отправится к «Титанику» на подводной лодке

Мужчина вынашивал безумную идею более десяти лет. Миллиардер Ларри Коннор из США заявил, что готов отправиться в невероятное приключение к затонувшему «Титанику». Его фирма занимается производством подводных лодок, а компанию в этой затее ему составит ещё один бизнесмен, Патрик Лэхи.

Я хочу показать всем, насколько могущественен океан. Если правильно вести себя с ним, погружение может стать самым невероятным опытом в жизни, — заявил Коннор.

Специально для экспедиции компания миллиардера разработала двухместный аппарат Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью $ 20 млн. По словам Коннора, он рассчитан на множественные погружения, а технологии, которые позволили его создать, появились только недавно. Энтузиаст уверяет, что всего пять лет назад о разработке такого аппарата ещё не могло идти и речи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.