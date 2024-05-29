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Миллиардер из США отправится к «Титанику» на подводной лодке

Миллиардер из США отправится к «Титанику» на подводной лодке
Миллиардер из США собрался погрузиться к Титанику
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Мужчина вынашивал безумную идею более десяти лет. Миллиардер Ларри Коннор из США заявил, что готов отправиться в невероятное приключение к затонувшему «Титанику». Его фирма занимается производством подводных лодок, а компанию в этой затее ему составит ещё один бизнесмен, Патрик Лэхи.

Я хочу показать всем, насколько могущественен океан. Если правильно вести себя с ним, погружение может стать самым невероятным опытом в жизни, — заявил Коннор.

Специально для экспедиции компания миллиардера разработала двухместный аппарат Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью $ 20 млн. По словам Коннора, он рассчитан на множественные погружения, а технологии, которые позволили его создать, появились только недавно. Энтузиаст уверяет, что всего пять лет назад о разработке такого аппарата ещё не могло идти и речи.

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