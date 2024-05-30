Учёным из Китая впервые удалось вылечить диабет

Учёные из Китая заявили, что возможно восстановить способность организма естественным образом регулировать уровень сахара в крови, не меняя при этом образ жизни пациента. Исследование авторов опубликовано в журнале Cell Discovery.

Известно, что 59-летний мужчина страдал диабетом 2 типа в течение 25 лет. У него был высокий риск смертельных осложнений, и ему требовалось несколько инъекций инсулина каждый день, чтобы не допустить впадения в диабетическую кому.

В лечении использовались стволовые клетки, которые при правильных условиях могут превратиться в ткань мозга, мышц, почек или даже поджелудочной железы. В этом лечении применялся новый химический коктейль, позволяющий превратить стволовые клетки пациента именно в клетки поджелудочной железы. Они производят инсулин, который сообщает вашему организму, когда нужно получать сахар из пищи для получения энергии.

У диабетиков поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для регулирования уровня глюкозы в крови. Переизбыток или недостаток сахара может вызвать повреждение нервов, почек, болезни сердца и многое другое.

Исследователи предполагают, что имплантируя новые, выращенные в лаборатории клетки, способные вырабатывать инсулин, пациент может снова начать вырабатывать собственный инсулин. Именно это врачи наблюдали у пациента из Китая.

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