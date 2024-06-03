Эксперт назвал три причины, почему нужно спать летом без нижнего белья

Сон голышом в жаркие месяцы может быть полезен как для физического, так и для психического здоровья. Эксперт по нижнему белью Эмма Вудроу объяснила, почему летом лучше спать без одежды.

Во-первых, это позволяет вашей коже дышать. Летом интимные зоны могут сильно потеть, поэтому сон без нижнего белья — отличный способ дать коже возможность восстановиться после дня под несколькими слоями одежды.

Во-вторых, сон голышом снижает риск инфекций и раздражений. В жаркие ночи в тесном белье может накапливаться больше влаги, что способствует риску скопления бактерий, а значит, и инфекций.

В-третьих, спать без одежды гораздо приятнее для кожи. Ваше тело не будет чувствовать себя скованным из-за тесных тканей, а на коже не будет следов и раздражений.

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