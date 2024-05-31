Исследование Роскачества: в российском мороженом нашли кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили 38 популярных у россиян торговых марок мороженого. Как показало исследование, не все летние сладости безопасны для потребителей.

Эксперты отметили, что более 60% проверенной продукции соответствовало требованиям качества. В остальных же товарах было обнаружено несоответствие нормам.

Так, в мороженом трёх торговых марок — «Как раньше», «Ля Фам», «Филёвское» — специалисты выявили фитостерины, которые используются в качестве замены молочного жира. Это мороженое, а также выпускаемое ещё под двумя марками («Вкусландия» и «Ленинградское») признаны фальсификатами.

По данным Роскачества, в мороженом «Ермолино» и «Мишка на полюсе» обнаружены группы кишечной палочки. Как пояснили специалисты, это связано либо с неправильным хранением продукции, либо с повреждением упаковки.

Кроме того, в некотором мороженом исследователи нашли дрожжи и плесень. Это торговые марки «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское». Между тем в Роскачестве добавили, что содержание в мороженом плесени и дрожжей не нормируется, поэтому это нельзя считать нарушением.

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