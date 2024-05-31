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Селена Гомес призналась, что не даёт концерты из-за эмоционального истощения

Селена Гомес призналась, что не даёт концерты из-за эмоционального истощения
Селена Гомес
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Поклонники Селены Гомес с нетерпением ждут, что она вот-вот объявит о том, что вновь готова выходить на сцену, однако уже восемь лет звезда не поёт. В новом интервью Селена Гомес поделилась мыслями о возобновлении концертной деятельности. Звезда призналась, что пока не готова возвращаться на сцену из-за эмоционального истощения.

Ничто не может сделать меня счастливее, чем полтора часа, проведённых вместе с поклонниками, которые просто наслаждаются моей музыкой. Но это слишком выматывает меня эмоционально, — поделилась Гомес.

Селена призналась, что сейчас сфокусирована исключительно на своём психическом здоровье. Девушка отметила, что старается избегать всего, что так или иначе влияет на её эмоциональное состояние. Пока концерты и гастроли слишком опасны для неё с точки зрения восприятия. Селена не исключает, что однажды снова отправится в тур, но в ближайшее время это вряд ли произойдёт.

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