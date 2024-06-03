Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Как питается Крис Хемсворт, чтобы поддерживать форму супергероя

Как питается Крис Хемсворт, чтобы поддерживать форму супергероя
Крис Хемсворт
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр уже много лет придерживается строгого режима. У многих Крис Хемсворт ассоциируется исключительно с ролями в сагах о спасении мира. Для съёмок в таких фильмах звезде приходится проводить в тренажёрном зале часы, а также правильно питаться. Личный тренер актёра Люк Дзокки рассказал, что ест Крис Хемсворт в течение дня.

Крис ест, как правило, трижды в день. Важно, чтобы каждый приём пищи включал в себя хорошую порцию белка. А во время съёмок он обычно находится на интервальном голодании по схеме 16/8. Первый приём пищи в это время у него происходит ближе к обеду, — отметил Дзокки.
Крис Хемсворт

Крис Хемсворт

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Вариант меню Криса Хемсворта на день:

  • Завтрак: протеиновый коктейль с финиками без косточек, замороженным бананом, миндальным маслом, кубиками льда, кокосовым молоком и протеином.
  • Обед: курица, приготовленная во фритюрнице с белым рисом и зелёными овощами.
  • Ужин: три яичницы-глазуньи с хлебом, авокадо, шпинат и две куриные сосиски.

Даже при строгой диете Крис не отказывает себе в удовольствии полакомиться долькой тёмного шоколада или бургером. Актёр не ставит себе слишком жёсткие рамки для поддержания мотивации во время режима.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Дженнифер Энистон показала идеальный пресс и подтянутые бицепсы после тренировки
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android