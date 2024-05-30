Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как он принимает участие в воспитании внучки

Несмотря на болезнь, 69-летний актёр выполняет все обязанности дедушки. Дочь Брюса Уиллиса Румер в новом интервью рассказала, что общение с внучкой помогает крепкому орешку поддерживать бодрость духа и как можно дольше сохранять ясность ума. Сейчас дочери Румер Луэтте чуть больше года – у неё начинается самый активный возраст для изучения окружающего мира.

Лу начинает ходить, и она всегда старается дойти до дедушки. Это невероятно трогательно. Я вижу, что он идеальный отец и дедушка именно для девочек. Он такой милый. Я помню, каким он был, когда мои сёстры были совсем маленькими – с того момента ничего не поменялось, — рассказала Румер.

Брюс Уиллис с внучкой Луэттой Фото: Из личного архива Брюса Уиллиса

По словам девушки, Брюс Уиллис и Деми Мур сейчас полностью сосредоточены на ролях бабушки и дедушки. Румер опасается, что из-за этого они могут слишком разбаловать малышку Луэтту.

В них столько любви, счастья и веселья, но нет границ. Они просто рано или поздно сделают её самой избалованной девочкой на свете, — пошутила девушка.

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