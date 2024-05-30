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Стали известны самые популярные пластические операции среди российских мужчин

Стали известны самые популярные пластические операции среди российских мужчин
Самые популярные пластические операции
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Не только девушки ложатся под нож хирурга ради красоты. WomanHit выяснил, какие пластические операции чаще всего делают именно мужчины в России. Хирург Рано Азимова рассказала, что на первом месте по популярности уже давно остаются операции, позволяющие создать идеальную фигуру.

Липосакция, контурирование тела, а также омолаживающие процедуры пользуются среди мужчин повышенным спросом. Чаще всего россияне прибегают к инъекциям ботокса, а также к блефаропластике, которая помогает избавиться от возрастных изменений в области глаз. При этом не отказываются мужчины и от имплантов.

Самыми популярными являются имплантаты для увеличения грудных мышц, а также имплантаты для ягодиц. Эти операции позволяют добиться более мускулистого и атлетичного внешнего вида, которого сложно достичь только с помощью тренировок, — рассказала Рано Азимова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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