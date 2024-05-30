За значок ГТО положен налоговый вычет: известна сумма

Налоговый вычет за сдачу норматива комплекса «Готов к труду и обороне» составит 500 рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на проект поправок Минфина России.

Предполагается, что налоговый вычет за значок ГТО можно будет получить в течение года после сдачи соответствующего норматива. Налогоплательщик фактически сможет вернуть себе 13% от суммы: 65 рублей уплаченных налогов в месяц или единовременно 780 рублей за весь год.

Указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году.

Что входит в программу комплекса ГТО, мы писали в материале.

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