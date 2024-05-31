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1 июня в Москве заработают городские бассейны под открытым небом

1 июня в Москве заработают городские бассейны под открытым небом
В Москве откроются городские бассейны
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Долгожданное лето наступило. Уже с 1 июня городские бассейны под открытым небом в Москве будут готовы встретить первых гостей. Освежиться и классно провести время у воды можно будет сразу на 18 площадках по всей столице. В правительстве города пообещали, что со временем пространств для отдыха станет в разы больше.

1 июня в парках и на фестивальных площадках проекта «Московские сезоны» заработают городские бассейны под открытым небом. Они откроются в рамках фестиваля «Лето в Москве». 1 июня бассейны откроются на 18 площадках. В течение лета их количество увеличится, — говорится на сайте правительства Москвы.

Бассейны будут работать на протяжении всего летнего сезона. В этом году зоны отдыха оборудованы на фестивальных площадках, а также в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Дубки», «Митино» и в парке 50-летия Октября. На территории бассейнов предусмотрена вся необходимая инфраструктура, а о безопасности и комфорте посетителей будут без перерыва следить профессионалы.

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