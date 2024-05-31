48-летняя певица Sia стала мамой в третий раз

Певица ведёт закрытый образ жизни. О том, что 48-летняя Sia стала мамой, сообщили её близкие друзья. В социальных сетях появились трогательные кадры, на которых артистка держит на руках очаровательную малышку. Для поклонников эта новость стала неожиданной, ведь Sia не давала и намёка на то, что в её семье ожидается пополнение.

Певица Sia c другом и ребёнком Фото: Из личного архива Sia

Это уже не первый ребёнок певицы. Пять лет назад она усыновила двух юношей — тогда молодым людям было почти 18 лет. С того момента многое поменялось, а сама Sia уже успела стать бабушкой – у одного из её приёмных сыновей родился ребёнок.

В прошлом году Sia вышла замуж за своего возлюбленного Дэна Бернада. В одном из редких интервью звезда рассказывала, что наконец-то почувствовала настоящее счастье и любовь. Сейчас артистка сосредоточена на семье и всю себя посвящает малышу и общению со старшими детьми.

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