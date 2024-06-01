Самая красивая девушка-боец ММА Пейдж Ванзант восхитила Сеть спортивной фигурой

30-летняя Пейдж Ванзант из США уже давно завоевала титул самой красивой девушки-бойца смешанного стиля. За её успехами в турнирной таблице с большим интересом наблюдают миллионы поклонников по всему миру.

Социальные сети Пейдж пестрят комментариями, наполненными восхищением, – сложно даже представить, сколько сил и времени красотке пришлось потратить, чтобы добиться такой невероятной формы. У себя в блоге Ванзант опубликовала снимок, на котором показала, как выглядит её тело благодаря многим часам упорных тренировок в зале.

Пейдж Вазант Фото: Из личного архива Пейдж Вазант

Сейчас Пейдж сосредоточена на карьере модели, а также развитии себя в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. Она покинула UFC после поражения от Аманды Рибас в 2020 году. Красавица признавалась, что заработок от фотосессий на данный момент в разы превышает тот, который она получает благодаря спорту.

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