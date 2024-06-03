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Первые травмы и невыполнимые задания: кто покинул шоу «Титаны» во втором выпуске

Первые травмы и невыполнимые задания: кто покинул шоу «Титаны» во втором выпуске
Шоу «Титаны»
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Новые задания от нейросети оказались не под силу десяткам участников. Борьбу за победу на проекте «Титаны» после первого выпуска продолжили 90 спортсменов. В новой серии испытания, которые приготовил искусственный интеллект, оказались для них ещё сложнее. А предыдущие задания были настолько непростыми, что из-за полученной во время их выполнения травмы проект покинул Николай Олюнин. Его заменил выбывший ранее Роман Павлюченко.

Во втором выпуске шоу атлетам пришлось разделиться на девять команд. Спортсмены должны были показать свои силы в прыжках в длину. Для этого они по очереди перепрыгивали через платформы. По правилам, худшей должна была оказаться всего одна команда – однако в итоге их было несколько. Их лидеры — Анна Иванова, Аарон Вирбаян, Никита Бызов и Александр Сычугов — отправились на дополнительное состязание.

В новом выпуске «Титанов» задания стали еще сложнее

В новом выпуске «Титанов» задания стали еще сложнее

Фото: Кадр из видео ТНТ

Первым сдался Никита Бызов, поэтому он и его команда отправились домой. Так, проект покинули Камиль Мамаев, Влад Соколовский, Светлана Ушакова, Богдан Демкив, Иоанн Чечнев, Никита Терсков, Алайн Линарес Монтес, а также Роман Павлюченко.

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