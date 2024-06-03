Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Грозы, дожди и температурные качели: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Москве на неделю

Грозы, дожди и температурные качели: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Москве на неделю
Прогноз Гидрометцентра в Москве на неделю
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе в Москве ожидаются погодные сюрпризы. Гидрометцентр опубликовал уточнённый прогноз.

В начале недели в столице сохранится жара. Во вторник, 4 июня, температура составит +24…+26 градусов, в среду поднимется до +27…+29 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди, а 5 июня — гроза.

В четверг в Москве будет +24…+29 градусов днём, уже в пятницу температура спадёт до +21…+26 градусов, а в субботу — до +19…+24 градусов. 7 и 8 июня осадков не ожидается.

В воскресенье, 9 июня, снова придёт жара, столбики термометров покажут +23…+28 градусов. В этот день возможен дождь.

Читайте также:
Эксперт назвал три причины, почему нужно спать летом без нижнего белья

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android