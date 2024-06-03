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Грозы, дожди и температурные качели: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Москве на неделю

На этой неделе в Москве ожидаются погодные сюрпризы. Гидрометцентр опубликовал уточнённый прогноз.

В начале недели в столице сохранится жара. Во вторник, 4 июня, температура составит +24…+26 градусов, в среду поднимется до +27…+29 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди, а 5 июня — гроза.

В четверг в Москве будет +24…+29 градусов днём, уже в пятницу температура спадёт до +21…+26 градусов, а в субботу — до +19…+24 градусов. 7 и 8 июня осадков не ожидается.

В воскресенье, 9 июня, снова придёт жара, столбики термометров покажут +23…+28 градусов. В этот день возможен дождь.

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