Папина дочка: Дэвид Бекхэм показал милое фото с Харпер на футбольном матче

Бывший футболист знает, как растрогать поклонников. Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория многодетные родители: у них есть трое сыновей и дочь. Если старшие дети уже вылетели из гнезда, то вот 12-летняя Харпер практически ни на шаг не отходит от родителей. Имя Бекхэма часто оказывается в новостных заголовках благодаря его любви к детям, а связь с дочкой особенно трогает поклонников спортсмена.

Харпер всё чаще стала появляться вместе с родителями на светских мероприятиях, а также сопровождать отца на различных матчах – хоть Бекхэм уже давно не играет, но он является владельцем футбольного клуба «Интер Майами». На днях его команда сыграла против «Сент-Луис Сити». Вместе с Дэвидом посмотреть матч пришла и очаровательная Харпер. Бекхэм опубликовал фото с того дня у себя в блоге.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Моя маленькая девочка растёт, мальчики, готовьтесь, Бруклин, Ромео и Круз, — пошутил спортсмен, отметив аккаунты сыновей.

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