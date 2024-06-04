Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Райан Рейнольдс поделился важным советом по воспитанию детей

Райан Рейнольдс поделился важным советом по воспитанию детей
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми
Аудио-версия:
Комментарии

47-летний Райан Рейнольдс — счастливый многодетный отец. Вместе со своей супругой Блейк Лайвли он воспитывает четверых детей. Актёр старается максимально осознанно подходить к вопросу психологии и не пытается выглядеть идеальным отцом на фоне коллег.

В новом интервью Рейнольдс рассказал о главном правиле, которое помогает ему в воспитании. Именно это, по его словам, сближает родителей и детей.

Люди, как правило, говорят только о своих победах. Но, я думаю, важно показывать детям, что их родители тоже иногда проигрывают, — отметил актёр.

Нужно научиться не создавать вокруг ребёнка идеальное пространство, разрушение которого сильно ударит по ещё не до конца окрепшей психике.

Мы не всегда получаем то, что хотим. Не всегда то, над чем мы усердно работаем, выходит идеально. Нам часто что-то не нравится в нас и в наших действиях. Важно, чтобы дети видели, насколько это всё нормально. Тогда они не будут бояться совершать ошибки и расти, — объяснил Рейнольдс.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
48-летняя певица Sia стала мамой в третий раз
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android