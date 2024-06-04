Райан Рейнольдс поделился важным советом по воспитанию детей

47-летний Райан Рейнольдс — счастливый многодетный отец. Вместе со своей супругой Блейк Лайвли он воспитывает четверых детей. Актёр старается максимально осознанно подходить к вопросу психологии и не пытается выглядеть идеальным отцом на фоне коллег.

В новом интервью Рейнольдс рассказал о главном правиле, которое помогает ему в воспитании. Именно это, по его словам, сближает родителей и детей.

Люди, как правило, говорят только о своих победах. Но, я думаю, важно показывать детям, что их родители тоже иногда проигрывают, — отметил актёр.

Нужно научиться не создавать вокруг ребёнка идеальное пространство, разрушение которого сильно ударит по ещё не до конца окрепшей психике.

Мы не всегда получаем то, что хотим. Не всегда то, над чем мы усердно работаем, выходит идеально. Нам часто что-то не нравится в нас и в наших действиях. Важно, чтобы дети видели, насколько это всё нормально. Тогда они не будут бояться совершать ошибки и расти, — объяснил Рейнольдс.

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