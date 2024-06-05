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Вдова Коби Брайанта выпустит кроссовки в честь спортсмена

Вдова Коби Брайанта выпустит кроссовки в честь спортсмена
Коби и Ванесса Брайант
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Ванесса, вдова баскетболиста, ни на минуту не оставляет память о покойном супруге. У себя в блоге девушка анонсировала скорый выпуск эксклюзивных кроссовок «Girl Dad». Ванесса рассказала, что обувь поступит в продажу специально ко Дню отца в США (16 июня).

Кроссовки выполнены в тёмно-зелёном цвете с чёрными шнурками. На боковые части обуви нанесены изображения Коби Брайанта, номер 24, под которым он играл, а на язычке красуется надпись «Girl Dad».

Памяти нашего бесценного папы. В День отца мы вновь вспоминаем любовь Коби к его дочерям Наталье Джанне, Бьянке и Капри, — поделилась с поклонниками Ванесса.

Брайант старается регулярно устраивать мероприятия в честь Коби, а также их дочери Джанны. Напомним, спортсмен вместе с дочерью погибли в авиакатастрофе в январе 2020 года. Недавно был день рождения Джанны. Ей могло бы исполниться 18. В честь этого события Ванесса открыла баскетбольный лагерь для детей и подростков.

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