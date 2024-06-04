Названы знаменитые женщины с самыми красивыми ногами

Известный ортопед Мэрион Яу рассказала, чьи ноги идеально вписываются в золотое сечение. По словам доктора, анализ показал, что первое место по красоте ног занимает Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Длина свода её ног соответствует 97 процентам по золотому сечению.

Меган Маркл Фото: Lukas Schulze/Getty Images

Это самый высокий показатель. Можно сказать, что она имеет в буквальном смысле королевские ноги, — отметила Яу.

Почётное второе место в рейтинге заняла актриса Эмма Уотсон – её показатель составил 91 процент. На третьем месте – Ким Кардашьян (89 процентов). Одного балла, чтобы попасть в тройку лидеров, не хватило Миле Кунис. Показатели ног актрисы оцениваются в 88 баллов.

Странно, что Мила заняла четвёртое место. Ее ноги невероятно красивы. Она набрала самый высокий результат при анализе передней части стопы, но средние параметры по золотому сечению поставили её на почётное четвёртое место, — объяснила Яу.

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