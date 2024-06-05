Стало известно, почему Дженнифер Лопес отменила предстоящий тур

Певица объяснила, почему решила отказаться от выступлений в ближайшее время. Первый с 2019 года концертный тур Дженнифер Лопес должен был начаться 26 июня в Орландо (штат Флорида, США), а следом звезда планировала приехать ещё в несколько американских и канадских городов. Лопес рассказывала, что активно готовилась к концертам, однако несколько дней назад внезапно отменила все выступления.

Теперь же источник, близкий к Дженнифер, объяснил, почему она на самом деле приняла такое неожиданное решение, тем более практически все билеты на концерты были распроданы.

В её жизни сейчас непростой период. Как бы ей ни было грустно, Дженнифер почувствовала большое облегчение, когда отменила тур. Это решение одобрила вся её команда. Каждый уверен в том, что сейчас ей стоит сосредоточиться на семье и своём эмоциональном состоянии, — рассказал источник.

В последнее время вокруг Дженнифер Лопес действительно ходит много слухов. Поклонники переживают, что у звезды сейчас слишком много проблем, а брак с Беном Аффлеком не оправдал её ожидания.

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