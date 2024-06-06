В Роспотребнадзоре рассказали, какие ягоды наиболее полезны в июне
С приходом лета на прилавках магазинов и рынков начинают появляться в продаже ягоды. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие из них наиболее полезны в июне.
Предпочтение стоит отдавать сезонным ягодам, говорят эксперты. В этом месяце лучшим выбором являются:
- клубника;
- земляника;
- черника;
- вишня;
- черешня;
- смородина.
Именно в июне они принесут наибольшую пользу для здоровья.
Роспотребнадзор напоминает, что ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. Так полезные вещества и микроэлементы лучше усваиваются. Не следует смешивать кислые ягоды со сладкими.
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