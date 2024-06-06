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В Роспотребнадзоре рассказали, какие ягоды наиболее полезны в июне

С приходом лета на прилавках магазинов и рынков начинают появляться в продаже ягоды. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие из них наиболее полезны в июне.

Предпочтение стоит отдавать сезонным ягодам, говорят эксперты. В этом месяце лучшим выбором являются:

клубника;

земляника;

черника;

вишня;

черешня;

смородина.

Именно в июне они принесут наибольшую пользу для здоровья.

Роспотребнадзор напоминает, что ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. Так полезные вещества и микроэлементы лучше усваиваются. Не следует смешивать кислые ягоды со сладкими.

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