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В Роспотребнадзоре рассказали, какие ягоды наиболее полезны в июне

В Роспотребнадзоре рассказали, какие ягоды наиболее полезны в июне
Какие ягоды наиболее полезны в июне
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С приходом лета на прилавках магазинов и рынков начинают появляться в продаже ягоды. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие из них наиболее полезны в июне.

Предпочтение стоит отдавать сезонным ягодам, говорят эксперты. В этом месяце лучшим выбором являются:

  • клубника;
  • земляника;
  • черника;
  • вишня;
  • черешня;
  • смородина.

Именно в июне они принесут наибольшую пользу для здоровья.

Роспотребнадзор напоминает, что ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. Так полезные вещества и микроэлементы лучше усваиваются. Не следует смешивать кислые ягоды со сладкими.
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