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Майли Сайрус объяснила, почему занимается спортом на каблуках

Майли Сайрус объяснила, почему занимается спортом на каблуках
Майли Сайрус
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В новом интервью звезда рассказала о необычной привычке. Выступления Майли Сайрус всегда отличаются динамичностью, а её физической форме может позавидовать любая профессиональная спортсменка. Ради этого Сайрус проводит в тренажёрном зале часы. Она рассказала, что приходит на занятия на каблуках.

Как и у любого спортсмена, у меня есть мантра: «Тренируйся так, как ты выступаешь». Именно поэтому я занимаюсь спортом на каблуках. Да, тренажёрный зал выглядит жёстко, но я прихожу туда в босоножках цвета слоновой кости и думаю о Мэрилин Монро. Мне важно, чтобы пространства для тренировок стали куда более доступными для женщин, — объяснила Майли.

Благодаря такому нестандартному методу Сайрус куда более уверенно чувствует себя, когда выходит на сцену и танцует на высоких шпильках. По словам звезды, тренировки на каблуках в два раза лучше влияют на физическую форму и результат.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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