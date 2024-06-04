Король Карл III назначил Дэвида Бекхэма послом своего благотворительного фонда

Послужной список спортсмена растёт. Король Карл III ещё в 1999 году основал Королевский благотворительный фонд, а на днях монарх назначил его послом Дэвида Бекхэма. Ежегодно организация помогает десяткам тысяч молодых людей получить образование, а также обеспечивает для них возможность получать качественную медицинскую помощь.

Кроме того, деятельность фонда направлена на восстановление исторических зданий и культурных ценностей в Великобритании и в других странах мира. Бекхэм будет заниматься повышением уровня осведомлённости людей о проектах организации.

Я счастлив работать с Королевским фондом и иметь возможность внести свой вклад в его деятельность. Я всегда стремился помогать молодым людям расширять кругозор, поэтому с нетерпением воспользуюсь шансом поддержать образовательные программы фонда, — заявил Бекхэм.

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