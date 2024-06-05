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Роскошная Дженнифер Энистон сразила публику наповал своим стильным выходом в свет

Роскошная Дженнифер Энистон сразила публику наповал своим стильным выходом в свет
Дженнифер Энистон
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Звезда приковала к себе внимание на церемонии вручения премии «Эмми». 55-летняя Дженнифер Энистон стала главной гостьей вечера. Для выхода в свет она выбрала стильное красное платье на тонких бретелях. Образ идеально подчеркнул фигуру актрисы.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: Phillip Faraone/Getty Images

В недавнем интервью Дженнифер призналась, что с возрастом ей приходится всё больше сил и энергии тратить на то, чтобы выглядеть так, как хочется. При этом актриса старается не зацикливаться на стереотипах общества о том, какой «обязана» быть женщина.

Актриса рассказывала, что забота о себе, косметические процедуры и занятия спортом должны приносить удовольствие, а также присутствовать в жизни не из-за того, что кто-то считает это правильным. Активный образ жизни помогает Энистон держать себя в тонусе и не опускать руки даже тогда, когда кажется, что всё идёт не так, как хотелось бы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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