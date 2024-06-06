Названы звёзды с самыми идеальными в мире ягодицами. Кто попал в список?

Ким Кардашьян, известная своими выдающимися формами, не попала даже в первую тройку необычного топа. Пластический хирург Риккардо Фрати рассказал, параметры какой звезды приближены к идеальным на основании золотого сечения. По словам доктора, неоспоримое первое место в рейтинге занимает телезвезда Майя Джама.

Майя Джама Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Во время исследования Фрати сравнивал фигуры знаменитостей путём деления параметров их талий на параметры бёдер. Наиболее идеальными с точки зрения математики являются ягодицы женщин, показатели которых на основании выведенной формулы приближены к 0,7.

Второе место в топе досталось Эмили Ратаковски, а почётную бронзу получила модель Эбби Клэнси. По словам Фрати, близки к идеальным, но всё же не дотягивают показатели Ким Кардашьян, Леди Гаги и Кэти Прайс.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Названы знаменитые женщины с самыми красивыми ногами