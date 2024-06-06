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Названа звезда с самыми идеальными в мире ягодицами

Названы звёзды с самыми идеальными в мире ягодицами. Кто попал в список?
Майя Джама
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Ким Кардашьян, известная своими выдающимися формами, не попала даже в первую тройку необычного топа. Пластический хирург Риккардо Фрати рассказал, параметры какой звезды приближены к идеальным на основании золотого сечения. По словам доктора, неоспоримое первое место в рейтинге занимает телезвезда Майя Джама.

Майя Джама

Майя Джама

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Во время исследования Фрати сравнивал фигуры знаменитостей путём деления параметров их талий на параметры бёдер. Наиболее идеальными с точки зрения математики являются ягодицы женщин, показатели которых на основании выведенной формулы приближены к 0,7.

Второе место в топе досталось Эмили Ратаковски, а почётную бронзу получила модель Эбби Клэнси. По словам Фрати, близки к идеальным, но всё же не дотягивают показатели Ким Кардашьян, Леди Гаги и Кэти Прайс.

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