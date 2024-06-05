Живописный маршрут: 6 июня в Санкт-Петербурге состоится забег «Навстречу Играм дружбы»

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт забег по историческому центру Северной столицы — уже традиционный марафон в этом году посвящён Всемирным Играм дружбы. Событие соберёт более 1,5 тыс. участников. На старт выйдут не только жители Петербурга, но также политики, бизнесмены и представители иностранных делегаций, приехавшие на ПМЭФ-2024.

Разминку для участников забега проведут олимпийские чемпионы Олег Саитов и Никита Нагорный. Победители будут определены как среди петербуржцев, так и среди участников экономического форума. Маршрут забега обещает быть живописным.

Участники могут выбрать необычный формат забега. На протяжении всей пробежки спортсменов будет сопровождать экскурсовод, который расскажет самые интересные факты о встречающихся на пути достопримечательностях. Также доступна опция привычной пробежки (без комментариев). Старт забега запланирован на 6:00. Первая точка – одно из самых живописных мест Санкт-Петербурга – площадь у Исаакиевского собора.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: 1 июня в Москве заработают городские бассейны под открытым небом