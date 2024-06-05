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8 июня в центре Москвы пройдёт «Гонка Героев Urban»

Готовы проверить собственные границы? 8 июня в центре Москвы пройдёт «Гонка Героев Urban»
«Гонка Героев Urban»
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На полосу препятствий выйдут около 2 тыс. человек. 8 июня в Парке Победы на Поклонной горе соберутся любители спорта и экстрима – гонку с препятствиями организует команда «Лиги героев». Динамичная пятикилометровая трасса со всевозможными испытаниями растянется на пять километров. Всего же участникам «Гонки Героев Urban» предстоит преодолеть 27 препятствий.

«Гонка Героев Urban»

«Гонка Героев Urban»

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

В отличие от классической «Гонки Героев», городской формат не предполагает грязевые испытания. Вместо этого участников ждут упражнения с утяжелителями, всевозможные заборы, преграды из брёвен и многое другое. Финалом гонки станет глубокий бассейн, а также четырёхметровая горка с канатами. Также в этом году в рамках «Гонки Героев Urban» пройдет чемпионат России по гонкам с препятствиями.

Принять участие в «Гонке Героев» могут люди с любым уровнем физической подготовки. Попробовать свои силы можно в одном из трёх форматов: в составе команды из пяти человек, индивидуально в рамках массового забега, а также в соревновании с призовыми местами для уже опытных спортсменов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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