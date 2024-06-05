Готовы проверить собственные границы? 8 июня в центре Москвы пройдёт «Гонка Героев Urban»

На полосу препятствий выйдут около 2 тыс. человек. 8 июня в Парке Победы на Поклонной горе соберутся любители спорта и экстрима – гонку с препятствиями организует команда «Лиги героев». Динамичная пятикилометровая трасса со всевозможными испытаниями растянется на пять километров. Всего же участникам «Гонки Героев Urban» предстоит преодолеть 27 препятствий.

«Гонка Героев Urban» Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

В отличие от классической «Гонки Героев», городской формат не предполагает грязевые испытания. Вместо этого участников ждут упражнения с утяжелителями, всевозможные заборы, преграды из брёвен и многое другое. Финалом гонки станет глубокий бассейн, а также четырёхметровая горка с канатами. Также в этом году в рамках «Гонки Героев Urban» пройдет чемпионат России по гонкам с препятствиями.

Принять участие в «Гонке Героев» могут люди с любым уровнем физической подготовки. Попробовать свои силы можно в одном из трёх форматов: в составе команды из пяти человек, индивидуально в рамках массового забега, а также в соревновании с призовыми местами для уже опытных спортсменов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: 1 июня в Москве заработают городские бассейны под открытым небом