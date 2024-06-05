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Всемирный день бега в 2024 году: дата, история, мероприятия

5 июня отмечается Всемирный день бега: что ждёт жителей столицы и других городов
5 июня — Всемирный день бега
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История праздника берёт своё начало в 2009 году. Тогда спортсмены из Соединённых Штатов выступили с идеей отмечать день бега, который мог бы объединить тысячи людей по всему миру. Постепенно инициативу подхватили различные международные ассоциации.

Сейчас Всемирный день бега отмечается в десятках стран, включая Россию. В этом году мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в разных городах нашей страны, а самые массовые из них состоятся в Москве. У жителей и гостей столицы есть возможность принять участие в специальных тренировках в рамках проекта «Мой спортивный район».

Утренние забеги уже прошли, однако тренировка – прекрасный способ завершить день. К слову, занятия по бегу с тренерами проекта «Мой спортивный район» проходят дважды в неделю: по средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00. Научиться правильной технике бега и подготовиться к марафонам можно в разных парках и общественных пространствах Москвы:

  • в парке 850-летия Москвы на улице Марьинский Парк (дом 10);
  • в «Северном Тушине» на улице Свободы (напротив дома 67а);
  • в спортивном комплексе «Лужники» на улице Лужники (вблизи дома 24, строение 20);
  • возле первого выхода со станции метро «Воробьёвы горы»;
  • в парке «Сокольники» (Митьковский проезд, дом 11).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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