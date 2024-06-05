До +50 градусов: китайские учёные предрекли экстремальную жару в ряде российских регионов

Исследование, проведённое учёными из Китайской академии наук и опубликованное в журнале Scientific Reports, вызвало немало шума среди жителей России.

По данным авторов, в начале 2024 года ряд российских городов столкнулся с экстремальной жарой — вероятность аномальных температур достигла 90%. Ожидается, что этим летом столбики термометров в некоторых субъектах России могут подняться до рекордной отметки в +50 градусов Цельсия.

Учёные отмечают, что такие аномальные погодные условия связаны с феноменом Эль-Ниньо, который происходит в Латинской Америке и характеризуется повышением температуры поверхности Тихого океана на два-три градуса выше нормы. Этот климатический феномен имеет цикличность и может наблюдаться каждые несколько лет. Последний раз Эль-Ниньо активизировался в прошлом году, и теперь предполагается, что его тепловое воздействие может серьёзно повлиять на погоду российских городов.

По предварительным данным метеонаблюдений, жара в +35 градусов и выше прогнозируется в следующих регионах:

Москва и Московская область;

Санкт-Петербург;

Калуга;

Тверь;

Тула;

Ярославль;

Псков;

Владимир;

Нижний Новгород;

Калининград.

При этом, по оценкам учёных, экстремальные температуры (местами до +50) ожидаются в Казани, Самаре, Волгограде, Йошкар-Оле, в Ялте, Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Кисловодске, Владикавказе, Магасе, Грозном и Махачкале.

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