Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

До +50 градусов: китайские учёные предрекли экстремальную жару в ряде российских регионов

До +50 градусов: китайские учёные предрекли экстремальную жару в ряде российских регионов
Экстремальная жара в ряде российских регионов
Аудио-версия:
Комментарии

Исследование, проведённое учёными из Китайской академии наук и опубликованное в журнале Scientific Reports, вызвало немало шума среди жителей России.

По данным авторов, в начале 2024 года ряд российских городов столкнулся с экстремальной жарой — вероятность аномальных температур достигла 90%. Ожидается, что этим летом столбики термометров в некоторых субъектах России могут подняться до рекордной отметки в +50 градусов Цельсия.

Учёные отмечают, что такие аномальные погодные условия связаны с феноменом Эль-Ниньо, который происходит в Латинской Америке и характеризуется повышением температуры поверхности Тихого океана на два-три градуса выше нормы. Этот климатический феномен имеет цикличность и может наблюдаться каждые несколько лет. Последний раз Эль-Ниньо активизировался в прошлом году, и теперь предполагается, что его тепловое воздействие может серьёзно повлиять на погоду российских городов.

По предварительным данным метеонаблюдений, жара в +35 градусов и выше прогнозируется в следующих регионах:

  • Москва и Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Калуга;
  • Тверь;
  • Тула;
  • Ярославль;
  • Псков;
  • Владимир;
  • Нижний Новгород;
  • Калининград.

При этом, по оценкам учёных, экстремальные температуры (местами до +50) ожидаются в Казани, Самаре, Волгограде, Йошкар-Оле, в Ялте, Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Кисловодске, Владикавказе, Магасе, Грозном и Махачкале.

Читайте также:
Учёные заявили об опасности жарких ночей для здоровья

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android