Российский силач установил два рекорда в Китае

Спортсмен обошёл десятки соперников. 32-летний Евгений Марков из Омска установил два рекорда во время международного турнира по силовому экстриму в китайском городе Гуанчжоу. Кроме того, мужчина завоевал золото на соревнованиях.

Что же касается национальных рекордов, то в этот раз силач поднял гантель весом 120 килограммов, а также перевернул огромную покрышку весом 505 килограммов. Показать свои силы на международном турнире приехали более 60 спортсменов из девяти стран. Российские силачи забрали шесть золотых и одну серебряную медали.

Марков смог обойти представителей Китая, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Гренады, ЮАР и Шри-Ланки. В родном Омске спортсмен ежегодно принимает участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта и занимает призовые места в турнирах «Самый сильный человек».

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