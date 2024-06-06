Бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала идеальный пресс в бикини

Лето красотки началось по-настоящему жарко. Эльза Хоск уже оставила все дела и вовсю наслаждается долгожданным июнем. Бывший ангел Victoria’s Secret чуть ли не каждый день проводит на пляже. Модель оказалась среди тех, кто успел подготовиться к летнему сезону. Результатами упорной работы в спортзале Эльза хвастается у себя в блоге.

35-летняя манекенщица опубликовала снимки в купальнике. Розовое бикини отлично подчеркнуло бронзовый загар и идеальный пресс девушки. Поклонники отметили, что Хоск является обладательницей той самой осиной талии, о которой так мечтают красавицы по всему миру.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Экзотический пейзаж Эльзе явно к лицу. В последнее время модель всё чаще появляется в рекламных кампаниях брендов купальников и пляжной одежды. Теперь ни у кого не осталось вопросов о том, за что дизайнеры так любят блондинку и мечтают, чтобы именно она демонстрировала их коллекции.

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