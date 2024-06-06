Скрытая угроза: в нейронах человека обнаружен новый РНК-вирус

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Международная группа под руководством учёных из Университета Торонто обнаружила новый РНК-вирус, который, по их мнению, связан с обычным человеческим паразитом. Он получил название Apocryptovirus odysseus.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Virus Evolution, вирус был обнаружен с помощью компьютерного анализа данных нейронов человека. Он вызывает тяжёлое воспаление у людей, инфицированных паразитом Toxoplasma gondii, и, вероятно, усугубляет заболевание токсоплазмозом (паразитарное заболевание).

Мы считаем, что вирус и паразит работают рука об руку, вызывая заболевание у человека-хозяина. Вирус прячется внутри паразита, как солдат в троянском коне, чтобы проникнуть в человеческий мозг. Наше исследование знаменует собой первый случай, когда учёные связали токсоплазмоз с вирусом.

В дальнейшем учёные намерены проверить эффективно ли будет противовирусное лечение симптомов, возникающих в результате паразитарных инфекций.

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