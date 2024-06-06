Нина Добрев перенесла сложную операцию после падения с велосипеда

В мае звезда «Дневников вампира» получила серьёзную травму. Нина Добрев жаловалась поклонникам, что не может самостоятельно передвигаться, а любая попытка наступить на ногу вызывает нестерпимую боль. По словам актрисы, она долго не могла собраться с мыслями и согласиться на операцию, на которой настаивали врачи.

Нина опубликовала кадры из больницы и сообщила, что всё-таки смогла пересилить себя. Девушке сделали операцию, которая должна помочь ей прийти в себя после падения с велосипеда.

Нина Добрев Фото: Из личного архива Нины Добрев

Операция прошла успешно! Спасибо каждому, кто отправляет мне милые сообщения, думает и молится обо мне. Я чувствую вашу поддержку и позитивную энергию. Вы даже не можете себе представить, что это на самом деле значит для меня, — написала актриса.

Впереди у Нины непростой путь восстановления, однако рядом с ней близкие и друзья. Она старается с юмором относиться к происходящему.

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