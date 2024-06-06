Берегитесь кошек: Ирина Шейк показала редкие фотографии с дочерью Леей

Совсем скоро девочка затмит звёздную маму на подиуме. Супермодель Ирина Шейк воспитывает семилетнюю дочь Лею от актёра Брэдли Купера. Шейк не так часто делится с поклонниками подробностями жизни девочки, поэтому пользователи Сети сильно удивились, когда увидели, что на странице модели появилось сразу несколько милых фото с Леей.

Очаровательные мама и дочь позировали перед камерой в «кошачьих» образах. Голубоглазая блондинка Лея удивительно похожа на отца, но нет сомнения, что харизмой и уверенностью в себе девочка пошла в маму.

Ирина Шейк с дочерью Леей Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Берегитесь кошек, — подписала публикацию Шейк.

Ирина Шейк с дочерью Леей Фото: Из личного архива Ирины Шейк

После расставания Ирина старается поддерживать с Брэдли Купером дружеские отношения. Бывшие возлюбленные воспитывают дочь и часто проводят время вместе. Кстати, Шейк старается максимально приобщить Лею к русской культуре. Девочка читает известные всем нам сказки, учит русский язык и обожает сладости, которые её мама ела ещё в своём детстве.

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