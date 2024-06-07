Победительница и самые тяжёлые участницы «Больших девочек» рассказали, на сколько похудели

Девушки не забросили свой путь к стройности. Алёна Костюк была самой тяжёлой участницей проекта «Большие девочки». Её стартовый вес составлял 242 килограмма. Благодаря специалистам шоу она смогла сбросить 43 килограмма, а потом самостоятельно похудела ещё на 9. Алёна рассказала, что появится во втором сезоне «Больших девочек», правда, пока не стала раскрывать, в какой именно роли.

Не забрасывает похудение и Лилит Хачатрян, которая стала победительницей первого сезона проекта. За время проекта она похудела на 40 килограммов, достигнув отметки 80 на весах. Лилит призналась, что после финала её вес стоит, однако объёмы продолжают медленно, но верно таять.

А вот ещё одна финалистка «Больших девочек» Анастасия Белозёрова похудела на шоу со 144 до 99 килограммов. Теперь же она уверенно идёт к заветной цифре 70. Девушка поделилась, что продолжает следовать советам специалистов проекта и ведёт здоровый образ жизни.

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