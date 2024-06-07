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Житель Индии похудел на 23 килограмма за 3 месяца благодаря распорядку дня: фото до и после

Житель Индии похудел на 23 килограмма за три месяца благодаря распорядку дня
Дипак Паускар
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5000 тыс. шагов в день, 2000 ккал и 8 часов сна изменили жизнь Дипака Паускара. 51-летний предприниматель из Индии страдал от лишнего веса чуть ли не с детства. С возрастом килограммы стали мешать ему вести активный образ жизни, проводить время с семьёй и даже просто выходить на улицу.

Дипак понял, что дальше так продолжаться не может. Он сразу же решил, что будет работать над тем, чтобы обзавестись полезными привычками. Полностью поменяв образ жизни и внедрив в ежедневный график простые правила, Паускар за три месяца похудел на 23 килограмма.

Дипак Паускар

Дипак Паускар

Фото: Из личного архива Дипака Паускара

Теперь я получаю удовольствие от рутины. Дисциплина стала ключом к телу, о котором я всегда мечтал, — поделился Дипак.

Мужчина продолжает худеть. Сейчас его режим дня расписан по часам, а питание – по калориям. Паускар старается не превышать свою дневную норму даже на калорию, ложится спать в одно и то же время, а также ежедневно проходит несколько тысяч шагов.

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