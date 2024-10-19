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Эксперты объяснили, почему следует отказаться от салатов по вечерам

Эксперты объяснили, почему следует отказаться от салатов по вечерам
Почему следует отказаться от салатов по вечерам
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Многие считают, что салат является одним из лучших вариантов на ужин, поскольку это здоровое и лёгкое блюдо. Однако эксперты не советуют есть его в вечернее время.

Дело в том, что употребление сырых овощей может вызвать повышенную выработку пищеварительных газов. Это приведёт к тяжести в желудке.

Чтобы предотвратить возможные проблемы с пищеварением, вызванные употреблением салата в вечернее время, следует обратить внимание на его состав. Выбирайте легкоусвояемые листовые салаты, сочетайте их с хорошо переносимыми гарнирами, такими как курица-гриль или рыба, чтобы обеспечить организм высококачественным белком, не нагружая желудок.

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