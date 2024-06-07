Академик Гинцбург заявил о создании революционной вакцины от всех видов рака

Российские учёные сделали огромный прорыв в лечении онкологических заболеваний. Они создали революционную вакцину от всех видов рака, которая уже прошла успешные испытания на мышах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Испытания на грызунах показали значительное сокращение опухолей у привитых особей. Отмечается, что животным искусственно привили меланому: привитые мыши до сих пор живы, а те, кто не получил вакцину, умерли через 19–22 дня. Эксперимент продолжается, отметил Гинцбург.

Вакцина, основанная на мРНК-технологиях, будет индивидуально адаптирована к каждому пациенту. Предполагается вводить препарат внутримышечно или прямо в опухоль для равномерного распределения в организме.

Эксперты считают, что это значительный прорыв в лечении злокачественных новообразований. Однако они добавили, что требуются дополнительные исследования, чтобы определить оптимальный способ введения препарата.

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