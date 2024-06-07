Победительницей «Миссис Россия Мира» стала спортсменка из Казани Динара Саляхова

За победу на конкурсе боролись 120 красавиц из разных регионов нашей страны. Корону «Миссис Россия Мира 2024» забрала 33-летняя жительница Казани Динара Саляхова. Она рассказала, что впервые принимала участие в подобного рода конкурсе, хотя бороться за победу на соревнованиях ей уже приходилось. Динара много лет занимается бодибилдингом и воспитывает двоих детей.

Саляхова является многократной чемпионкой в категории фитнес-бикини, а раньше трофеи в копилку ей приносили ещё и бальные танцы. По словам девушки, участие в конкурсе красоты стало для неё большим испытанием, ведь показывать красоту и таланты приехали десятки других очаровательных жительниц России.

На самом деле в таком масштабном смотре я участвую впервые, я в восторге от организации данного мероприятия, восхищаюсь. У нас 120 участниц, достаточно сложно всех расставить по местам, объяснить, что нужно делать на сцене. Репетиций было не так много, всего три-четыре дня. Я безумно благодарна за помощь, — рассказала Динара журналистам.

Впереди у Саляховой ещё больше работы, ведь участие в данном этапе – это лишь небольшой шаг на пути к масштабному конкурсу «Миссис мира». Нет сомнений, что у красавицы есть все шансы завоевать титул.

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